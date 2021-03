Legge contro propaganda nazifascista, duecento firme ieri in Piazza Luni

Sarzana - Val di Magra - Ha fatto tappa a Sarzana l'iniziativa per la raccolta di firme in calce al progetto di legge contro l'apologia di fascismo e nazismo di cui è primo firmatario il sindaco di Stazzema.

Circa duecento persone hanno sottoscritto la proposta di legge recandosi ieri pomeriggio al gazebo allestito in piazza Luni dal Partito democratico di Sarzana d'intesa con altre forze del centrosinistra. "Il progetto di iniziativa popolare, sostenuto attivamente anche dalla senatrice Liliana Segre, mira ad ampliare la casistica delle forme di propaganda fascista vietate e ad irrigidire le relative sanzioni penali per fare fronte al crescente fenomeno di diffusione di simboli, retorica ed atteggiamenti individuali e di gruppo inneggianti alle più nefande ed esecrabili fra le ideologie del Novecento", affermano dal Pd sarzanese.