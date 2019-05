Lega primo partito anche a Sarzana, il Pd arriva al 28,80%

Dalle ultime europee ad oggi Salvini guadagna il 30,13%. Male la sinistra.

Sarzana - Val di Magra - In linea con il trend nazionale delle europee anche a Sarzana la Lega di Salvini si conferma abbondantemente come primo partito scelto dal 33,53% (3392 voti) degli elettori, un dato emblematico dell'ascesa del Carroccio anche in Val di Magra, se si considera che al precedente del 2014 colse il 3,4% (352 voti). Il Pd, fino ad un anno fa partito egemone, si attesta invece al 28,80% (2913) dopo il 50,1% di cinque anni fa, mentre il Movimento 5 Stelle sfiora il 16% (15,94) perdendo oltre sette punti percentuali rispetto al precedente.



Quarta forza risulta Forza Italia con il 6,26% con Fratelli d'Italia (altro partito della coalizione di Ponzanelli vittoriosa alle ultime amministrative) raggiunge il 4,44%. Percentuali decisamente più basse per quanto riguarda le altre forze a sinistra del Partito Democratico: supera di poco il 3% il gruppo con Più Europa, Italia in comune e Pde Italia (3,20%), arriva al 2,39% Europa Verde mentre La Sinistra si ferma al 2,20% e il Partito Comunista si attesta all'1,22%.

Questi i simboli sotto l'1%: Partito Animalista (0,66%), Popolari per l'Italia (0,41%), Popolo della Famiglia – Alternativa Popolare (0,25%), Partito Pirata (0,21%), Casa Pound – Destre Unite (0,22%) e infine Forza Nuova (0,17%)