Lega a Italia Viva: "I risultati dell'amministrazione sarzanese non sono semplici spot ma fatti"

Sarzana - Val di Magra - "Il consigliere Raschi di Italia Viva nel suo intervento dimostra di vivere in un suo proprio mondo del tutto disancorato dalla realtà dei fatti: leggiamo infatti che il Comune dovrebbe incrementare il potere di acquisto dei cittadini, cosa evidentemente impossibile sia per le attribuzioni istituzionali e sia per le risorse disponibili essendo ad evidenza riservata ad organi sovraordinati quali il Governo ed in minor misura le Regioni". Così Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, consigliere comunali della Lega a Sarzana, che aggiungono: "Leggiamo la stigmatizzazione degli interventi a spot e una tantum a sostegno delle attività commerciali, scopriamo che se è stato avviato un tavolo da parte dell'amministrazione con le associazioni di categoria è proprio grazie all'interessamento da parte di Italia Viva. In realtà la sinergia e il dialogo tra questa amministrazione e le associazioni di categoria, anche senza un tavolo di lavoro specifico, sta dando buoni frutti: basti pensare ai risultati ottenuti durante la conferenza per il trasporto pubblico locale e ai ristori per 112 mila euro alle attività commerciali. Le associazioni di categoria e Rete Imprese si sono dichiarate soddisfatte per queste misure a sostegno di tutte le attività".



Continuano le due consigliere salviniane: "Questa amministrazione va però avanti e guarda oltre, a dimostrazione che una visione per rilanciare la città di Sarzana ben chiara e infatti si sta già pensando ad attività culturali e a investire su Sarzana nell'ottica di far ripartire una città che, come altre, ha subito gravi perdite e blocchi a causa della pandemia. L'impegno è notevole e di certo non interessano gli spot pubblicitari che lasciamo fare alle opposizioni che ancora non hanno capito che serve unità di intenti e grande sacrificio da parte di tutti. E’ un momento difficile per tutto il Paese e per tutto il mondo ed in questo momento tutti hanno bisogno di tutti: ben venga un’opposizione concreta e propositiva, senza apriorismi e partiti presi, ma non dimentichiamoci che i risultati che questa amministrazione sta ottenendo di certo non sono semplici spot ma fatti".