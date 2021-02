Lega: "Verso le elezioni assieme al gruppo di Ponzanelli, partiamo dall'ambiente"

Sarzana - Val di Magra - "Apprezziamo la forte valenza della nuova connotazione simbolica che ha assunto il gruppo presieduto da Francesco Ponzanelli (QUI, ndr) e confermiamo la volontà di proseguire uniti come forze civiche di centro destra nel percorso delle elezioni amministrative che auspichiamo possano svolgersi regolarmente nella prossima primavera. A questa tornata, Santo Stefano ha una grossa opportunità di cambiamento che non può non essere compresa da tutte le attuali forze politiche di opposizione in quanto, come noi, amanti del territorio e fautori di crescita e di sviluppo". Lo affermano in una nota Paola Lazzoni e Silvio Ratti, consiglieri comunali a Santo Stefano, esponenti della Lega.



"Pertanto, nei prossimi giorni - proseguono -, proseguiranno gli incontri con le altre forze in campo in quanto riteniamo sia fondamentale il loro coinvolgimento nell’elaborazione del programma elettorale e nella formazione della prossima squadra di governo. Proponiamo di partire proprio dalla tutela ambientale che, come Lega, ci ha visti in prima fila ad esprimere contrarietà alla Costruzione del Biodigestore e in prima linea contro l’abolizione del Parco Monte Marcello. Il Presidente del Parco Tedeschi ci ha dato merito (QUI, ndr) di aver salvato il Parco. Il nostro gruppo è costantemente sul territorio per monitorare le discariche abusive con segnalazioni alle autorità competenti. Il Domani di Santo Stefano lo costruiremo insieme e parte da oggi, con serietà e correttezza".