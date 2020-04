Lega: "Subito un ponte provvisorio sul Magra"

Sarzana - Val di Magra - Anche a seguito del crollo del ponte di Albiano, il coordinamento comunale della Lega di Sarzana, esprime "tutta la propria preoccupazione per lo stato delle infrastrutture italiane".

Per il Carroccio sarzanese "non è più rinviabile, a tutti i livelli,sia locali che nazionali,l’apertura di cantieri per la manutenzione e la costruzione di nuove strutture. A tal scopo, proponiamo la sburocratizzazione e la velocizzazione del sistema che regola gli appalti, abolendo lacci e laccioli che ritardano i tempi di realizzazione delle opere. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a chi è stato coinvolto nel crollo del ponte, unitamente alla popolazione, che si troverà ad affrontare ulteriori disservizi quanto a disagi. Auspichiamo la realizzazione, in tempi brevi, di un ponte provvisorio capace di riallacciare la viabilità tra le provincie di Massa a quella di La Spezia,indispensabile per territorio".