Lega Sarzana: "Emergenza ha svelato livello disastroso del sistema sanitario nazionale"

Sarzana - Val di Magra - Sono migliaia i giovani italiani laureati in Scienze Infermieristiche ancora disoccupati che, pur partecipando a numerosi concorsi in tutto il Paese, non hanno ancora trovato una sistemazione e solo pochi di loro finora sono stati assunti a causa della carenza di fondi delle Asl. L’emergenza coronavirus ha svelato a che livello disastroso è stato ridotto il Sistema Sanitario Nazionale, incapace di far fronte alla crisi nonostante l’abnegazione del personale. Ora per 500 laureati in scienze infermieristiche si apre una opportunità di lavoro, offerta da un bando della Protezione civile,che scade oggi alle 20.

Per chi aderirà al bando, sono previsti : una indennità giornaliera, un rimborso spese ed un alloggio.

Siamo certi che come già avvenuto per i medici, lo spirito solidaristico degli infermieri, non sia da meno.

Ma a noi non bastano le promesse del bando e al riguardo, chiediamo che alla fine del percorso intrapreso con la Protezione civile, tutti i 500 infermieri, tanto utili alla Sanità Nazionale , vengano assunti a tempo indeterminato.

Questo anche per valorizzare la disponibilità data e il senso di solidarietà mostrato in un momento tanto tragico come quello che stiamo vivendo.



Gruppo consiliare Lega Sarzana