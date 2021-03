Le scuole di Arcola si adattano alla fibra ottica

Sarzana - Val di Magra - "Con l’emergenza sanitaria Covid in corso e le necessità di didattica a distanza, diventa fondamentale una connettività internet veloce ed efficiente per permettere alle scuole di continuare a funzionare anche in caso di classi virtuali, a questo scopo l’amministrazione comunale ha destinato quasi 8 mila euro per l’efficientamento di linee e apparati". L’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani illustra gli interventi già realizzati e che hanno coinvolto le scuole del territorio di Arcola: realizzazione ex novo della rete wifi per il funzionamento dei laboratori didattici nei plessi di Romito Magra (primaria e secondaria di primo grado), primaria del Ponte di Arcola e secondaria di primo grado di Ressora. Nel plesso di Romito è stato inoltre sostituito lo switch della linea cablata e wireless e attivato un centralino telefonico con un sistema voip. La connettività per tutte le sedi scolastiche è stata adeguata alla tecnologia in fibra, con conseguente adeguamento di banda, implementato anche il servizio di assistenza tecnica al fine di attivare interventi in tempi brevi quando necessari.