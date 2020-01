Le consigliere totiane: "Degrado nel parcheggio dalla rotatoria del Termo"

Sarzana - Val di Magra - Le consigliere comunali Brunella Righi e Valentina Massi, esponenti dell'opposizione ad Arcola tra le file di Cambiamo!, hanno fatto un sopralluogo per verificare le condizioni della piazza adibita a parcheggio nei pressi della rotatoria del Termo. "L'area in questione - scrivono in una nota - ci risulta essere di proprietà delle Ferrovie dello stato. È da sempre molto utilizzata dai cittadini arcolani ma anche da quelli dei comuni limitrofi di Vezzano e La Spezia soprattutto per la presenza di servizi e attività commerciali. Abbiamo constatato che nella parte di competenza del nostro comune è evidente il degrado (presenza di sporcizia e veicolo in presunto stato di abbandono, già a conoscenza dell'amministrazione in quanto apposto il cartello dal Comando dei Vigili) e le condizioni precarie dell'asfalto. Presenteremo interpellanza all' Amministrazione di centro sinistra guidata dal Sindaco Paganini per chiedere un tempestivo e risolutivo intervento per la sistemazione dell'area in modo che venga resa sicura e decorosa".