Lazzoni e Ratti: "Sindaco ha poco rispetto del consiglio comunale"

Sarzana - Val di Magra - "I Consiglieri Comunali di Santo Stefano di Magra dovevano essere informati, in un momento pre-streaming dal Sindaco Alberto Battilani che, contestualmente alla seduta del Consiglio Comunale di oggi pomeriggio, la cui convocazione è stata richiesta dal gruppo “Insieme per voltare pagina”, stava per andare in onda la presentazione del Piano Commissariale per la ricostruzione del Ponte di Albiano Magra e problemi connessi, ovvero viabilità alternativa e rimozione detriti!"



"Il Sindaco Paola Sisti, infatti, se ne è guardata bene dall’informare preventivamente della circostanza almeno i proponenti della seduta e la cosa più grave è che, prima di allontanarsi per partecipare alla predetta riunione, ha riferito che l’avviso di convocazione sarebbe pervenuto ieri ed ha invitato a proseguire in una discussione che non avrebbe portato ad alcuna risposta concreta per i cittadini di Santo Stefano, vista l’assenza degli enti competenti a dare risposte. Forse il Sindaco pensava che l’unico rappresentante esterno presente, il Consigliere Regionale Davide Natale, sarebbe bastato a spiegare la progettazione delle opere ed a dare tempi certi di risoluzione della problematica? Peraltro, ad oggi i Consiglieri Comunali di Santo Stefano non sono stati coinvolti nell’elaborazione delle proposte di cui il Sindaco si sta facendo portavoce e non ne conoscono il contenuto. Ciò denota il rispetto che il Sindaco ha verso il Consiglio Comunale ed, a chi si presta al giochino lanciando accuse di voler far propaganda nei confronti di chi pone la necessità di un confronto istituzionale con le personalità preposte, rispondiamo che l’ambiguità non è il nostro forte e che sarebbe preferibile che la condivisione invocata fosse reciproca. La discussione è stata rinviata ad altra data con votazione del Consiglio Comunale che, come dice qualcuno, è “sovrano”, ed auspichiamo che la prossima seduta possa essere partecipata e possa fornire delucidazioni importanti per il nostro territorio".



Paola Lazzoni

Silvio Ratti



Insieme per voltare pagina