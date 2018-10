Lazzoni: "Situazione imbarazzante a Santo Stefano". Sisti: "Attacchi strumentali"

Sarzana - Val di Magra - “Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 27 Settembre la maggioranza ha fugato ogni dubbio: c’è inadeguatezza ed incapacità di gestione di un gruppo consiliare diviso, ognuno interprete di se stesso e privo di una visione unitaria e propositiva per il futuro del paese. Consiglieri comunali, in primis il Capogruppo Stelitano, che presentano ordini del giorno degni della peggior opposizione e rispetto ai quali i veri gruppi di opposizione, rappresentati da Santo Stefano popolare, Insieme per voltare pagina e gruppo misto, si trovano a dover suggerire al Sindaco come renderli accoglibili anche giuridicamente, previo stravolgimento totale”. Siamo a Santo Stefano e a parlare è Paola Lazzoni (gruppo misto), consigliere di opposizione. Per l'ex esponente Pd il sindaco Paola Sisti “trova spazi giornalistici con contenuti diversi uno dall’altro nel giro di pochi mesi (qua il riferimento è al ponte Santo Stefano-Ceparana), che non riesce a gestire adeguatamente i lavori nelle scuole, che accoglie pedissequamente le strampalate richieste finanziarie dei propri consiglieri, salvo poi disattenderle costantemente”.



“La situazione – continua - si sta facendo imbarazzante e mostra tutta la fragilità di un gruppo dirigente privo di guida, di coesione e coraggio. Lo dimostra l’incapacità della giunta e del Sindaco di prendere posizione nei confronti del Capogruppo Stelitano che, oltre che presentare continuamente odg surreali, si prenda ad es quello in discussione per il quale lo stesso favorirebbe l’installazione di parcheggi a pagamento alla stazione, intrattiene il Consiglio con interventi insensibili di fronte alla disgrazia genovese perché, a suo avviso, ‘l’Italia non si ferma a Genova!’”.



A stretto giro di posta, con una nota, ecco la risposta del primo cittadino Sisti. “Imbarazzante non è la situazione interna alla maggioranza – afferma -, ma la strumentalità delle parole del consigliere Paola Lazzoni. In particolare, per quanto riguarda il ponte Santo Stefano-Ceparana, il mio possibilismo non è privo di ragioni, ma legato al fatto che Salt ha accolto modifiche progettuali tali che il lotto 2 dell'infrastruttura – cioè quello relativo all'innesto santostefanese del ponte – non solo non appesantirà ulteriormente arterie già gravate da un eccessivo traffico pesante, ma andrà altresì ad alleggerirle. E naturalmente la mia apertura è vincolata al finanziamento e alla realizzazione del menzionato secondo lotto. Nessun cambiamento repentino e immotivato, quindi”.



Il sindaco prosegue spiegando che “le scuole hanno raggiunto livelli di sicurezza sismica con pochi paragoni: gli indici sono tutti sopra lo 0.6, un risultato conseguito grazie a tre cantieri gestiti in due mesi nel corso dell'estate. La materna di Belaso ora ha addirittura un indice ottimale pari a 1. Per tale struttura abbiamo chiesto il finanziamento alla Regione per procedere all'ampliamento. Il nostro impegno sulle scuole è quotidiano, del resto erano al centro del programma. E non parliamo solo della sicurezza, ma anche della didattica, arricchita da progetti extracurriculari di qualità. In questo senso va anche l'aver dato sede alla banda del paese presso la scuola media: un modo per promuovere l'avvicinamento alla musica e la formazione in quest'ambito.

Poco da dire infine sull'attacco al consigliere Stelitano: non sono censurabili le sue parole, estrapolate ad arte, sul crollo Ponte Morandi, tragedia alla quale il capogruppo non si è mai sognato di mancare di rispetto. Censurabile è chi, come il consigliere Lazzoni, si serve della tragedia di Genova per fare bassa polemica”.