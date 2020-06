Lazzoni: "Sisti debole nelle idee e nei numeri"

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'uscita di Zangani dalla maggioranza e le difficoltà numeriche che ne minano la tenuta, la giunta Sisti sta palesando la debolezza anche nelle idee.

Tutti i consiglieri, anche di maggioranza, ad eccezione del Sindaco e del Vicesindaco Capetta, hanno votato favorevolmente l'ordine del giorno presentato da Lazzoni e Ratti in cui si condanna l’avvenuta scarcerazione dei carcerati 41bis in periodo di covid19.



Persino Italiaviva e la capogruppo del PD hanno apprezzato lo spirito del dibattito proposto su un tema che ha animato la discussione mediatica dei mesi scorsi, allorquando si è concretizzata la ingiustificata scarcerazione di importanti e pericolosi boss mafiosi, al punto da rendere necessario un successivo intervento legislativo del Ministro della Giustizia.



Nella discussione che ha animato il CC di Santo Stefano, Sindaco e Vicesindaco, arrampicandosi sugli specchi dei pregiudizi politici, hanno espresso un voto contrario, discostandosi dal proprio gruppo politico (che ha espresso voto favorevole) e dalla maggioranza. Un Sindaco in minoranza anche nelle idee, non solo nei numeri.



Un tema che invece ha suscitato unanimità è stato l'altro ordine del giorno da noi presentato con cui l'amministrazione si è impegnata a diffondere la cultura della parità di genere ed ad istituire organismi deputati a tal fine; peccato che il Sindaco Sisti abbia preso pari impegno in due votazioni, nel 2016 e nel 2019, ma non ha mai adottato atti concreti nè per l'istituzione della consulta di parità di genere nè per la divulgazione di materiale informativo sull'esistenza di centri a tutela delle donne.



La debolezza dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Sisti emerge non solo nei numeri ma anche nei fatti e nelle idee.



