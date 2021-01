Lazzoni: "Santo Stefano non ha ancora approvato il Pef 2020"

Sarzana - Val di Magra - "A Santo Stefano di Magra, il Consiglio Comunale non è ancora stato investito della deliberazione che avrebbe dovuto essere adottata entro il termine perentorio del 31.12.2020 e concernente la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Il comma 5 dell’art. 107 del Decreto Cura Italia, come convertito in legge, in considerazione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica Covid19, prevedeva che i comuni potessero derogare alla scadenza ordinaria prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, facendo slittare il termine al 31.12.2020 ed, a tal proposito, il nostro Consiglio, con delibera n 16 del 25 nel maggio 2020, ha deciso di aderire al beneficio". Così Paola Lazzoni, consigliera comunale del gruppo "Insieme per voltare pagina" che aggiunge: "Nonostante ciò, non sono chiari i motivi per i quali detta deliberazione non sia ancora stata portata in Consiglio per la relativa votazione; eppure avremmo potuto utilizzare l'ultima sessione del 29 Dicembre 2020. Con apposita interrogazione, noi del gruppo Insieme per voltare pagina abbiamo chiesto all'Amministrazione i motivi del mancato rispetto delle previsioni normative e come intenda comportarsi, anche in considerazione delle vincolanti conseguenze che ne deriveranno. Riteniamo, infatti, che anche in queste circostanze a carattere prettamente burocratico, il mancato rispetto della legalità possa andare a compromettere la libertà decisoria di ogni singolo Consigliere Comunale".