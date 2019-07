Lazzoni: "Preoccupati dal percolato della cava Brina nella falda"

Sarzana - Val di Magra - "Nel corso della seduta di Consiglio Comunale del giorno 25.06.2019, convocato a seguito della richiesta formulata dal gruppo Insieme per voltare pagina, l’Avvocato Riccardo Birga, che ha rappresentato il Comune nel procedimento per incidente probatorio, nell’illustrare il contenuto della perizia redatta dal consulente incaricato nel procedimento penale (Dott. Balestri) e gli intendimenti dell’Amministrazione comunale per la risoluzione dei problemi derivanti, al minuto 27,38, in riferimento all’inquinamento delle acque, ha riferito circa il problema del “percolato che, da questo materiale, è evidentemente penetrato nelle falde acquifere”.



Considerato il livello di inquinamento del materiale abbancato in cava, secondo le risultanze della perizia del Dott. Balestri, l’affermazione dell’Avv. Birga non può che destare forte preoccupazione e, pertanto, ho sottoposto all’Amministrazione un interrogazione urgente al fine di comprendere se esistono dati ed informazioni ulteriori, rispetto a quelli noti ai consiglieri ed alla cittadinanza, che permettano di affermare con certezza che le nostre falde acquifere sono inquinate, e quali azioni ha intrapreso l’Amministrazione per sollecitare la realizzazione delle opere idrauliche necessarie ad evitare che altre acque si infiltrino nell’ammasso e che operino il drenaggio dei liquidi già allocati, nell’interesse della salute pubblica".



Paola Lazzoni