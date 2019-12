Lazzoni: "Le bellissime lucine di Natale non compensano fallimento di Sisti"

Sarzana - Val di Magra - Ancora una volta, il Sindaco di Santo Stefano non manca di fantasia e di poca chiarezza. Una volta per tutte, ci dica se le sue "narrazioni" le studia di notte o se le nascono spontanee.. Nella Commissione al Territorio del 09 Dicembre non ero sola, con me erano presenti gli altri membri e solo quivi il Sindaco ed il Presidente hanno comunicato che la Spigas ha presentato l’istanza di sospensione dell’iter procedurale addirittura il 6 novembre!

Solo in questa circostanza, abbiamo appreso e letto la documentazione con cui l’Ufficio Suap ha sospeso la pratica e chiesto l’annullamento della proposta di delibera del Consiglio Comunale ed è sembrato evidente, non solo a me, ma alla Commissione tutta, che non fosse più necessario, almeno allo stato attuale, procedere con un Consiglio sul “nulla”, su un progetto superato.

Considerato, pertanto, che Spigas si è riservata di produrre nuovi elaborati progettuali, il Sindaco spieghi cosa avrebbe comunque voluto discutere in Consiglio Comunale e con quali tecnici! Quelli inviati da Spigas?

Personalmente, non presterò mai il fianco ad operazioni di discussione preventiva di una pratica prima che sia pronta per andare alla votazione del Consiglio Comunale; Spigas presenti il nuovo progetto e se ne riparlerà quando sarà operativo per la sua approvazione o meno in Consiglio.

Noi ci stiamo battendo ogni giorno per la trasparenza, la verità e la partecipazione finalizzate al buon operato a salvaguardia del territorio; non siamo noi dell’opposizione a tenere bloccato un paese su discussioni e risposte importanti per il suo sviluppo!

E’ evidente, caro Sindaco, che non saranno certo le bellissime lucine che illuminano il nostro locale Natale a compensare il fallimento del Suo operato amministrativo.



Paola Lazzoni

Consigliere Comunale "Insieme per voltare pagina"