Lavori della strada per Nicola, Andreani (M5S) presenta un esposto

Sarzana - Val di Magra - "Lunedì 29 Luglio 2019 ho presentato alla Prefettura della Spezia un esposto per accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti utilizzati dall’Amministrazione comunale di Luni, per l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione della strada di Nicola, siano rinvenibili fattispecie rilevanti in contrasto col codice degli appalti". Lo afferma il capogruppo M5S Paolo Andreani, che aggiunge: "I lavori, oggetto dell’esposto, prevedevano la realizzazione di una cunetta in calcestruzzo per la regimazione delle acque con la conseguente asfaltatura del tratto interessato dall’allargamento della sede stradale per 436 metri, per una spesa complessiva di Euro 40.497,00 oltre Euro 8.909,34 per IVA 22% e così per complessivi Euro 49.406,34, lungo la strada per il borgo di Nicola. Sin qui nulla da eccepire, se non che, per l’affidamento dei lavori, superando la soglia dei 40.000 Euro, l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere 3 preventivi, come previsto dal codice degli appalti, in realtà la scelta è stata quella di ricorrere allo “spezzatino”, e non mi riferisco a quello culinario, anziché un unico affidamento farne quattro, d’importi diversi, eludendo, così, la soglia delle 40.000 Euro e poter affidare i lavori direttamente ad una ditta di fiducia, senza altri preventivi. In realtà il codice degli appalti prevede anche l’obbligo della rotazione, cioè, se un lavoro viene affidato direttamente ad una ditta, quello successivo non può essere dato alla stessa ditta ma ad un’altra. In risposta alla nostra interrogazione la Responsabile ai LL.PP., Arch. Claudia Donati, si è giustificata dichiarando che la scelta del frazionamento è dipesa solo “per ragioni prettamente economiche, ovvero il reperimento delle risorse necessarie”. Beh, affermare ciò con una disponibilità di cassa di Euro 2.959.303,66 ed un avanzo di bilancio libero di Euro 1.377.209,89 è difficile da credere, a meno che, all’interno della casa comunale certe informazioni vengono tenute segrete, anche ai propri Capi Area, e questo sarebbe molto peggio per tanti motivi ma credo che purtroppo corrisponda alla realtà.