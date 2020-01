La sindaca non è stata diffamata dai colleghi, procedimento archiviato

Sarzana - Val di Magra - Assenza di affermazioni lesive e legittima critica politica. È di fatto questa, in estrema sintesi, la ragione per cui il Gip dott.ssa Marinella Acerbi ha archiviato il procedimento penale a carico degli undici avvocati che un anno fa avevano rivolto al sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelliuna lettera aperta che aveva visto la prima cittadina, ritenutasi oggetto di diffamazione, intraprendere un azione legale contro i colleghi, tra i quali figurano esponenti politici cittadini, compreso il capogruppo Pd in consiglio comunale, Daniele Castagna. Nella missiva gli avvocati chiedevano alla sindaca di centrodestra, “cosa ci fai al fianco di chi commemora la tragedia più buia della storia del 900 (la seconda guerra mondiale, i campi di sterminio) con la riserva mentale che siano state soltanto degli infortuni, delle partite giocate male o dall'esito sfortunato?! E cosa ci fai accanto a chi vorrebbe chiudere egoisticamente le porte della propria Nazione, della propria Città, della propria casa, del proprio Circolo non solo ad ogni espressione di umana e cristiana accoglienza, ma anche ad un civile dibattito per il quale è stato chiesto educatamente il permesso? Ma cosa c'entri Tu con la filosofia delle ronde (ops, scusa, si chiamano 'passeggiate dissuasive') di Forza Nuova o di Casa Pound, che si compiono in città con sempre maggiore frequenza, impudenza e ostentazione e vengono espressamente elogiate delle camicie verdi e dalla loro intrepida condottiera santostefanese (la senatrice Pucciarelli, ndr)?”.



Critiche dure, riferimenti taglienti, ma, come detto, la pratica si ferma qui. Nel dispositivo con cui si rigetta l'opposizione all'archiviazione presentata dal legale della sindaca e si dispone appunto l'archiviazione, il Gip illustra la sostanziale condivisione delle tesi del Pubblico ministero, e cioè che manchino “l'elemento oggettivo del reato contestato, non ravvisandosi nelle espressioni utilizzate un attacco personale lesivo della reputazione e della dignità della persona offesa” e anche “la coscienza e la volontà” di arrivare al medesimo fine. E ancora, il Gip ha ritenuto congrue le valutazione del Pm in merito alla natura di critica politica del testo, cioè un terreno dalle maglie ben più larghe rispetto al mero diritto di cronaca. “Come ben evidenziato dal Pm […] - si legge nel provvedimento – emerge come gli autori […], lungi dal porre in atto un attacco personale lesivo della reputazione della Ponzanelli, abbiano piuttosto espresso, attraverso tale lettera aperta, il loro rammarico per la vicinanza della parte offesa, sindaco della città di Sarzana, di soggetti portatori di posizioni politiche oggettivamente riprovevoli, espressamente richiamate nel testo della lettera, ma evidentemente attribuite a soggetti che circonderebbero il sindaco, non invece al sindaco stesso, per il quale, al contrario, non mancano nello scritto parole di apprezzamento delle qualità personali ed affermazioni della riconosciuta differenza di costei proprio dai soggetti ritenuti autori di comportamenti e portatori di idee sostanzialmente non democratiche”.



Il ragionamento vale per dieci avvocati su undici: Emilia Amato, Marina Battistini, Paolo Bufano, Daniele Castagna, Francesca Castagna, Carlotta Furter, Maurizio Giannarelli, Simona Lazzini, Giovanni Pelli, Alberto Spadoni. Diverso è il discorso per Francesca Angelicchio, per la cui posizione si arriva all'archiviazione a monte dell'esame del contenuto della lettera, vista l'estraneità allo scritto dell'ex assessore comunale del capoluogo.