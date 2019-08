La replica di Iacopi: "Le offese ricevute sono come medaglie"

Sarzana - Val di Magra - “Solitamente non rispondo alle provocazioni fatte da chi al posto del cervello ha un pinolo. Avete scritto di tutto e di più, devi dire che mi ha fatto piacere”. Così il capogruppo della Lega di Sarzana Emilio Iacopi il quale, sempre dalla sua pagina Facebook, oggi ha replicato a chi ha commentato le sue affermazioni di ieri, quando aveva definito “L'essere comunisti una patologia incurabile” in merito alle critiche rivolte al pasticcere castelnovese Maurizio Montebello (QUI).



Dopo aver incassato insulti, critiche ma anche parole di sostegno, l'esponente del Carroccio ha ribattuto: “Ora vi rispondo a tutti e parto da i 49 milioni di euro oramai diventati famosi, e che il mio partito sta restituendo come da sentenza. Sicuramente chi scrive è giovane e non è stato edotto delle vicende che negli anni Novanta hanno interessato l’allora Partito Comunista ed in particolare del 'compagno G', il quale venne arrestato per avere ricevuto finanziamenti illeciti. A tutt’oggi non mi risulta che siamo stati restituiti, e non sappiamo che fine abbia fatto lo stesso Se poi facciamo una disamina seria e storica di cosa è successo nel dopoguerra – ha aggiunto - se fosse stato per il PCI dell’epoca, dopo essere usciti dal Ventennio fascista tanto vituperato, volevate portarci nella dittatura più feroce del Novecento quella comunista stalinista, che nel mondo a fatto cento milioni di morti. In Italia, a fine anni Sessanta e inizio Settanta, nascono le Brigate Rosse, che portano terrore e morte, i dirigenti dell’allora Partito Comunista, si limitavano a dire 'sono compagni che sbagliano'. Quindi dico a tutti coloro che oggi si professano comunisti, fatevi un esame di coscienza, noi non veniamo a contestare le vostre manifestazioni, perché crediamo nella vera democrazia, non linciamo un artigiano al quale i dirigenti della Lega hanno ordinato una torta!. Noi siamo democratici – ha concluso - voi purtroppo avete nel DNA, il germe dell’odio. Quindi le offese ricevute per me sono medaglie”.