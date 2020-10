La proposta di Giorgi: "Istituire un registro per la bigenitorialità"

Sarzana - Val di Magra - La capogruppo M5S Federica Giorgi ha depositato oggi una mozione che impegna sindaco e giunta di Sarzana “ad intraprendere un iter amministrativo per istituire un registro per la bigenitorialità al quale anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio anche se l'altro genitore vive in una casa diversa, fermo restando che la residenza rimarrà univoca”. La richiesta della consigliera nasce dal principio che sancisce il diritto ad ogni figlio a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, a “mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi; a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, anche qualora siano separati o divorziati e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e prevede che il diritto soggettivo del minore alla effettiva bigenitorialità ha carattere inviolabile”.

La mozione di Giorgi impegna inoltre l'amministrazione ad “adottare un apposito regolamento che disciplini l'utilizzo e la tenuta del registro, a promuovere accordi con il sistema giudiziario ed assistenti sociali che ne faciliti e incentivi e ad invitare la Regione Liguria a promuovere l'istituzione di un analogo registro in ogni altro comune ligure”.