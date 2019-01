La proposta di Fantini: "Un muro della gentilezza anche a Luni"

Sarzana - Val di Magra - Il motto è semplice: “Se non ne hai bisogno lascialo, se ne hai bisogno prendilo” e il messaggio lo è ancora di più: aiutare senzatetto e persone in difficoltà economica. Quello del “Wall of kindness” è un progetto partito dall'Iran qualche anno fa e in breve tempo è approdato in India, Svezia e in Italia perché di solidarietà c'è bisogno ovunque. Anche a Luni visto che in consigliere comunale di Ortonovo in Movimento Andrea Fantini ha presentato una mozione per la creazione e la promozione di un “muro della gentilezza” anche sul territorio comunale, ovvero un luogo predefinito nel quale chiunque può lasciare capi di abbigliamento che non utilizzata più mettendoli così a disposizione di altri cittadini in difficoltà economica.

“Il principio di sussidiarietà – sottolinea Fantini – è guida irrinunciabile della nostra visione di società e di conseguenza della nostra azione politica. La creazione di un'area di interscambio trasmetterebbe anche un importante messaggio sociale ed educativo, secondo un principio che, se ben organizzato, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di oggetti”. La mozione impegna dunque sindaco e giunta a valutare l'istituzione dell'apposito spazio “con strutture che consentano l'ordinata disposizione di capi di abbigliamento pesanti, e un pannello che enunci le modalità di deposito per chi decidesse di metterli gratuitamente a disposizione e le modalità di prelievo da parte delle persone bisognose.