La nuova composizione delle commissioni consiliari con il Gruppo misto

Sarzana - Val di Magra - Nella seduta di ieri il (QUI) consiglio comunale di Sarzana ha approvato la nuova composizione delle commissioni consiliari alla luce della nascita del nuovo Gruppo misto composto da Avidano e Spilamberti appena fuoriusciti dalla Lega.



Queste le commissioni aggiornate:

AFFARI ISTITUZIONALI

Luca Ponzanelli – Presidente – (Cambiamo! Sarzana)

Federica Giorgi – vice presidente (M5S)

Gianluca Maggiari (Sarzana Popolare)

Lucia Innocenti (Lega Salvini Liguria)

Carlo Rampi (Fratelli d'Italia)

Daniele Castagna (Partito Democratico)

Umberto Raschi (Italia Viva)

Paolo Mione (Sarzana per Sarzana)



SERVIZI ALLA PERSONA

Riccardo Precetti – Presidente – (Sarzana Popolare)

Daniele Castagna – vice presidente – (Pd)

Maria Grazia Avidano (Gruppo Misto)

Lucia Innocenti (Lega Salvini liguria)

Luca Ponzanelli (Cambiamo! Sarzana)

Carlo Rampi (Fratelli d'Italia)

Beatrice Casini (Italia Viva)

Federica Giorgi (M5S)

Paolo Mione (Sarzana per Sarzana)



ASSETTO TERRITORIO

Luca Spilamberti – Presidente (gruppo misto)

Damiano Lorenzini – vice presidente (Pd)

Fioretta Mazzanti (Sarzana Popolare)

Emilio Iacopi (Lega Salvini Sarzana)

Luca Ponzanelli (Cambiamo! Sarzana)

Carlo Rampi (Fratelli d'Italia)

Umberto Raschi (Italia Viva)

Federica Giorgi (M5S)

Paolo Mione (Sarzana per Sarzana)



BILANCIO

Beatrice Casini – Presidente (Italia Viva)

Gianluca Maggiari – vice presidente (Sarzana Popolare)

Maria Grazia Avidano (Gruppo Misto)

Emilio Iacopi (Lega Salvini Liguria)

Luca Ponzanelli (Cambiamo! Sarzana)

Carlo Rampi (Fratelli d'Italia)

Damiano Lorenzini (Pd)

Federica Giorgi (M5S)

Paolo Mione (Sarzana per Sarzana)