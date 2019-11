La ministra Bonetti a Sarzana: "Basta scontri ideologici sulla famiglia"

Sarzana - Val di Magra - “Per tanto tempo abbiamo rivendicato le quote rosa che sono state uno strumento significativo, ma non basta: le donne non devono essere solo rappresentate, sono un'esperienza importante di cittadinanza nel nostro Paese. Lo sguardo femminile è necessario e senza di esso non saremmo mai in grado di leggere i problemi e dare delle risposte concrete. In questo senso il nostro partito è femminista: dà pari opportunità a tutti e a tutti chiede di mettersi in gioco e contribuire per la propria comunità”. Così Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia che nel pomeriggio è intervenuta a Sarzana nella prima iniziativa promossa sul territorio da Italia Viva a due mesi dalla sua fondazione. Primo esponente del “Conte bis” a presenziare nella nostra provincia, l'erede di Pillon ha trattato alcuni punti salienti del suo dicastero fra i quali il contestato ddl del suo predecessore, il lavoro femminile, congedi parentali, agevolazioni e assegni per le famiglie e violenza sulle donne.



“Sul tema della famiglia e delle parti opportunità – ha proseguito sottolineando anche l'ottima partecipazione – si sono giocati a lungo scontri ideologici e politici che risiedevano forse anche altrove. Il ddl Pillon ne è un esempio: una parte del Paese ne ha fatto una battaglia di carattere ideologico per dividere l'opinione pubblica ma più si polarizza l'Italia più si inasprisce il conflitto bloccando il Paese. Vince così chi vuole tenerci nella paura senza dare risposte ai problemi. Ci serve – ha osservato – una politica che sappia riconciliare le istanze della gente, più che litigare sulle ideologie bisognare chiedersi “cosa possiamo fare per aiutare le nostre famiglie?”. Per ciascuno di noi la famiglia è la prima esperienza di comunità con la quale ci si confronta e per anni è stata il luogo della resilienza sociale”.

“I dati sulla denatalità stanno peggiorando – ha aggiunto – e abbiamo invece bisogno di giovani che si approprino del loro tempo e del loro futuro. I figli devono essere messi nelle condizioni di esercitare la propria cittadinanza ma le famiglie non possono fare tutto da sole, da qui è nata la scelta di investire da subito sugli asili nido introducendo il pagamento delle rette e investendo su nuove strutture”.



Dal supporto alle famiglie fragili al congedo parentale per i papà “che riconosce il valore educativo condiviso” e un mondo del lavoro nel quale “le donne non debbano trovarsi a scegliere fra famiglia e occupazione”, oltre all'intenzione di voler estendere l'assegno di natalità a tutte le famiglie. Infine sul tema della violenza contro le donne: “E' un fatto enorme – ha concluso – e proprio oggi è uscita la nostra campagna #liberapuoi. Le vittime di violenza hanno bisogno del nostro sostegno e della nostra protezione, devono però anche sentirsi libere di poter ricominciare”.



Ad introdurre la ministra è stata invece Beatrice Casini, capogruppo in consiglio comunale: “Questa è la prima iniziativa sul territorio di una forza inclusiva e riformista che si confronta su tematiche importanti portando il proprio contributo. Merito e contenuti sono le uniche strade percorribili per ridare valore e fiducia alla politica e alle istituzioni, dobbiamo cercare soluzioni reali lasciando da parte dietrologie e lotte interne di cui è stata esempio anche la nostra città. Il ministro Bonetti ha saputo ridare centralità a tematiche fondamentali intervenendo con politiche serie”. Il giudice Maria Cristina Failla ha invece portato la propria esperienza nelle criticità riguardanti le separazioni fra genitori, entrando anche nelle pieghe del ddl Pillon “che – ha detto – pone un focus sulla posizione dei genitori anziché su quello della prole che deve essere prevalente”. Umberto Raschi, secondo consigliere comunale di Italia Viva ha invece posto l'attenzione sull'apporto che i giovani del partito vogliono dare alla politica: “Dispiace – ha affermato – che l'attuale amministrazione comunale non voglia i giovani protagonisti della vita di Sarzana e non sostenga interventi per le politiche giovanili”. Sempre in ottica di partito Manuele Micocci, del comitato di Castelnuovo, ha affermato: “Dopo un populismo sfrenato avevamo bisogno di competenza e meritocrazia, valori che Italia Viva sta mettendo in campo”.

Infine Gianluca Tinfena, vicesindaco di Arcola: “La famiglia è al centro dell'azione politica del nostro partito che in soli due mesi ha già fatto molto anche nella nostra provincia. Proprio da Arcola, dove domenica inaugureremo il centro antiviolenza, vogliamo far partire la proposta di un “family act” da estendere agli altri comuni per riunirci con i genitori e pensare agevolazioni e iniziative di sostegno”.