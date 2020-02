La maggioranza discute, Mione duro: "Rampi leone da tastiera"

Sarzana - Val di Magra - La lunga pausa del consiglio comunale di Sarzana, tornato a riunirsi ieri per la prima volta quest'anno, non ha certo stemperato gli animi dei protagonisti che non hanno fatto mancare discussioni interne, parole sul filo del fuorigioco e reciproci scambi di accuse su mozioni ed ordini del giorno rimasti da sbrigare ormai da qualche mese. Ad innescare la miccia è stata l'acceso confronto interno fra i capigruppo di maggioranza dopo un primo ritardo per l'assenza di numero legale e l'avvio con la proposta di rinvio della mozione sulla sicurezza presentata ad ottobre da Maggiari (Sarzana Popolare), motivata da Precetti con con l'imminente varo del bilancio di previsione.



Assist colto al volo da Paolo Mione che dall'opposizione si è subito lanciato all'attacco: “Capisco la difficoltà di una maggioranza che fa slittare di un'ora l'inizio – ha esordito – per il tristissimo litigio all'interno della stanza del sindaco. È un peccato e Precetti ha l'ingrato compito di inventarsi un balla per avere il rinvio quando sarebbe stato più dignitoso ritirarla sperando in una dimenticanza di Rampi, che ha perso quel ruolo di terzietà che vanta su Facebook ma che non ha da tempo e forse non ha mai avuto. È più un "leone da tastiera”. Il presidente del consiglio comunale – ha aggiunto – dovrebbe tenere un comportamento più corretto e consigliare alla maggioranza di fare riunioni qualche giorno prima, solo nel peggiore dei Pd degli ultimi tempi quando il sindaco faceva saltare i consigli comunali, abbiamo visto quello che lei sta facendo. Il gruppo di maggioranza di fatto non esiste più e ci sono già due assessori candidati per le regionali”. Poi riferendosi a Sarzana Popolare: “Avete presentato un assessore che è passato nella lista “Cambiamo!”, vi trattano come l'ultima ruota del carro”.



La richiesta di rinvio è stata poi approvata con i soli voti contrari dell'opposizione ma lo scontro verbale è proseguito anche nel successivo ordine del giorno sui fatti di Bibbiano (approvato con l'astensione di Giorgi e i voti contrari del resto della minoranza). Anche in questo caso è stato lo stesso Mione a rilanciare parole di fuoco, prendendo di mira stavolta anche la Lega: “Non intervenite su ordine del giorno che avete presentato voi, inizialmente avevate parlato anche di una commissione di inchiesta a Sarzana, ma è poco decoroso andare sempre a cercare lo scandalo, sbraitate e poi marciate come soldatini di piombo, Iacopi è un valoroso ma con fare un po' conigliesco. I sondaggi vi danno in retrocessione a vantaggio di quelli di Fratelli d'Italia che sono molto più cattivi di voi, al nostro presidente del consiglio comunale ho detto più volte che non è un “fascistone” ma un fascistello di provincia, però le cose le dice. Voi sbraitate e lui morde. Torri è il più fiero combattente dei parcheggiatori abusivi ma sono sempre al loro posto, si occupi invece dei problemi dei giovani e faccia verifiche sui bar che vendono alcolici nonostante i divieti, o dei bambini usati per fare l'elemosina”.



Immediati gli interventi di difesa e contrattacco da parte della maggioranza toccata duramente: “Non fa sorridere che Mione si sia rivolto al presidente del consiglio comunale dicendo “fascistello di provincia” - ha replicato Luca Ponzanelli - lo fa per l'ennesima volta nei confronti di un presidente che ha già dato prova di essere fra i più democratici che questo consiglio abbia avuto. Una mancanza di rispetto sulla quale la invito a riflettere. Tenta anche di aizzare gli amici di Sarzana Popolare che sarebbero stati presi in giro ma è invece una forza importante e fondamentale di questa maggioranza. La politica è fatta di momenti e di scelte delle persone che sono libere, abbiamo sfumature diverse ma siamo tutti cardini di questo gruppo a cui confermo rispetto e fiducia”.



“Quanto detto da Mione non è rispettoso nei confronti della maggioranza – ha proseguito Maggiari (Sarzana Popolare) – non solo ha dato del “fascistello” a Rampi ma ha detto anche “conigli” nei confronti della Lega e “bugiardo” a Precetti, ci vorrebbe più rispetto istituzionale. Rivendico la decisione del rinvio su questo argomento, dovevamo ancora chiarire alcuni aspetti del bilancio e del terzo turno serale della Municipale, non è solo un aspetto di costi sul bilancio ma anche di organizzazione".

“Io coniglio? Mi viene da ridere – ha risposto pacatamente Iacopi per la Lega – ricordo a Mione che ci sono “fascistelli” ma anche “comunistelli”, inoltre proprio l'altro giorno una deputata di Leu è passata alla Lega dicendo che le ideologie non ci sono più, queste cose sono superate dalla storia”. Quindi Precetti (Sarzana Popolare): “Come forza di maggioranza dobbiamo confrontarci con le limitate possibilità della Pubblica Amministrazione, il confronto sul tema è abbastanza complicato non solo in termini economici ma anche organizzativi. Non abbiamo rinunciato a nulla ma chiesto un rinvio per apportare le modifiche necessarie. Non siamo abiutati ad alzare la manina da bravi soldatini – ha puntualizzato – ma ci confrontiamo anche in modo energico e serrato, nessuno si sottrae al dibattito. Mione dovrebbe dare lezioni di dignità a qualcun altro o vedere quello che fa, di recente abbiamo avuto il piacere di scoprire la targa per le vittime delle foibe ma né lui né alcun rappresentante del suo gruppo hanno partecipato, questo si è stato poco dignitoso”.

Infine Rampi: “Ringrazio i capigruppo di maggioranza per le parole di stima che ho sentito, erano doverose perché continuo a considerare volgare la totale mancanza di rispetto verso il Presidente del Consiglio perché la è nei confronti di tutti gli altri componenti. Non ne faccio una questione personale anche perché ho ottimi rapporti con Mione. Se ci sono mancanze da parte mia sono pronto a prenderle in considerazione”.



Sempre fra l'opposizione invece Castagna (Pd) ha ricordato: “Le motivazioni di Precetti sono risibili. Il 'caso Campi' ormai da un anno aleggia sulla maggioranza e il vostro 'non decidere' porta a continui mal di pancia, per non parlare della recente vicenda del Parentucelli con il capogruppo Pizzuto smentito completamente da sindaco e presidente della Provincia”. “Il 21 ottobre scorso – ha concluso Lorenzini - con l'ordine del giorno avevate fatto l'analisi di un problema di sicurezza traducendola con la soluzione di mettere risorse nel prossimo bilancio. Quattro mesi erano un tempo ragionevole, oggi rinunciate facendo perdere senso e ragione a questa proposta”.