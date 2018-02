La lista "Insieme" serra le fila anche a Sarzana in vista delle politiche

Sarzana - Val di Magra - Si consolida in provincia la presenza della lista "INSIEME", le varie anime che la compongono si sono infatti riunite a Sarzana per incentivare la propaganda elettorale nell'ultima settimana a disposizione. "Oltre le numerose manifestazioni in atto, e spronati dall'endorsment di Romano Prodi nella manifestazione di Bologna - dicono i sostenitori - si è convenuto di incontrare gli elettori con contatti personali e "gazebo" nei centri più importanti. "INSIEME" è una lista alleata del centrosinistra, di ispirazione ulivista, che nasce dalla messa in comune di storie ed esperienze politiche consolidate come quella dei socialisti riformisti e degli ambientali, con le tante realtà civiche del territorio. In questa lista, nata per le politiche, si rispecchiano molteplici condivisioni che hanno come obiettivo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'Italia, il lavoro, la lotta alle diseguaglianze".