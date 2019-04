La deputata Gagliardi in visita a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Oggi ha incontrato a Sarzana il sindaco Cristina Ponzanelli e la sua amministrazione comunale.



“Il tema della pulizia degli arenili alle foci dei fiumi deve interessare il governo nazionale, senza ricadere soltanto sulle regioni e i comuni interessati. Ho raccolto le giuste istanze di Sarzana, dopo Ameglia le scorse settimane: non possono essere lasciati soli. Altro tema essenziale per Sarzana e per tutti i nostri borghi storici è la loro valorizzazione culturale: chiederò un incontro al sottosegretario alla cultura per costruire insieme un percorso di valorizzazione del centro storico sarzanese, che possa passare anche dall’inserimento in circuiti internazionali come il patrimonio mondiale Unesco.”



Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di ascolto di tutti gli amministratori locali della provincia e non solo. Manuela Gagliardi tornerà poi a Sarzana.