La controreplica dei 'totiani' arcolani: "Servono risorse, non basta distribuire i contributi che arrivano dall'esterno"

Sarzana - Val di Magra - "Non ci pare proprio la risposta di un amministratore comunale quella del vice-sindaco Tinfena. Sono parole scoraggianti. In questo periodo di emergenza non ci siamo certo tirati indietro nel collaborare con l'amministrazione, interrogando la maggioranza se fosse stato possibile consegnare spesa e medicinali alle persone anziane o proponendo la sanificazione delle strade. E questo perché consapevoli che per uscire dalla situazione in atto serve unità d'intenti, dove sforzi e attenzione devono essere riposti esclusivamente sull'attualità senza bisogno che qualcuno ce lo ricordi". Così i consiglieri arcolani del gruppo del gruppo "Cambiamo con Toti" Brunella Righi, Valentina Massi e Gino Pavero nella controreplica al numero due di Piazza Muccini: "Abbiamo cercato di dare il nostro contributo anche per giungere ad un'equa assegnazione dei buoni spesa, chiedendo di istituire una apposita Commissione: nulla di fatto perché l'amministrazione ha preferito fare diversamente. Ma non si dica che non ci abbiamo provato, che è mancata collaborazione da parte nostra. Siamo quindi ritornati nel nostro ruolo: organo di controllo sull'operato di chi governa il nostro Comune. Non abbiamo criticato l'iniziativa del telefonare ai nonni: per gli anziani bisognerebbe avere una parola di riguardo sempre, sono nostra memoria ed esempio per tutti noi. Ma forse è più un'attività di volontariato... e sul nostro territorio possiamo contare sulle associazioni che svolgono un servizio egregio, senza mai tirarsi indietro, come anche dimostrato in questo tempo".



E ancora: "Dall'amministrazione ci aspettiamo però molto di più. Servono atti amministrativi, provvedimenti, che garantiscano, per quanto possibile, un vero sostegno finanziario ai molti cittadini colpiti da questa situazione. Risorse e non parole. Non basta fare la distribuzione dei contributi che arrivano dall'esterno. Occorre impegno per cercare - anche nel nostro bilancio - quelle risorse economiche che sarebbero utili per sostenere i cittadini e le molte attività che vivono una pesante sofferenza. Il bilancio, il primo di questa "nuova" amministrazione, le misure economiche comunali, devono essere misurate proprio su questo cosi come su questo dovrà valutarsi la capacità degli amministratori di dare risposte. Aldilà dei proclami non ci sembra sia tanto diverso dal passato. Il rinvio della data di pagamento della Tari era già stata proposta dal consigliere del nostro gruppo Pavero, rigettata nel consiglio comunale salvo poi essere "costretta", l'amministrazione, dal drammatico momento a doverlo fare atto proprio, ovviamente facendo le conseguenti uscite per prendersene il merito. Per la nostra comunità siamo disposti ad accettare anche questo, ma servono misure concrete e urgenti per il bene dei cittadini. Tutte le altre chiacchiere servono davvero a poco".