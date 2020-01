La battuta di Toti: "Serve un contributo anche per il riscaldamento del Comune"

Sarzana - Val di Magra - “Il prossimo intervento del fondo strategico servirà per il riscaldamento del Comune di Sarzana”. Con una battuta nel corso della presentazione dei progetti infrastrutturali sostenuti dalla Regione (QUI), questa mattina il presidente Toti ha sottolineato la temperatura non proprio accogliente – nonostante i riscaldamenti in funzione - della sala consiliare di Palazzo Roderio. Un particolare non nuovo visto che ad inizio dicembre il presidente del consiglio comunale Rampi, dopo l'ennesima seduta al freddo, aveva chiesto di “provvedere senza indugio”.

“Già dalle prossime riunioni del fondo – ha aggiunto Toti sorridendo – daremo un contributo strutturale. Non vorrei che affrontando il secondo inverno in queste circostanze la maggioranza politica venisse piegata dalla temperatura pur resistendo al confronto interno su molti temi. Per questo siamo a disposizione per progetti esecutivi”.