La Lega ringrazia Ponzanelli per l'ordinanza anti-prostituzione

Sarzana - Val di Magra - “Ringrazio il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli per aver emanato l’ordinanza anti-prostituzione su cui la Lega ha politicamente investito molto. La Lega con i suoi esponenti politici ed i suoi eletti è sempre in prima linea per contrastare ogni forma di illegalità, e la piaga della prostituzione a Sarzana è uno di quei problemi endemici al nostro territorio su cui non possiamo esimerci dal prendere posizione. Siamo lieti di vedere che le nostre istanze sono state accolte dal Sindaco Ponzanelli, che sosteniamo con lealtà, e che l’ordinanza da noi richiesta è stata messa in opera”. Così in una nota il segretario della Lega Fabrizio Zanicotti ha commentato l’emanazione dell’ordinanza anti-prostituzione da parte del Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli.