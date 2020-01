La Lega promette agli ambientalisti che il parco non si tocca

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi sia è tenuto un incontro tra la senatrice Stefania Pucciarelli, l’onorevole Lorenzo Viviani della Lega e i rappresentanti di associazioni e comitati ambientalisti spezzini in merito alle vicende legate alla proposta di legge regionale ligure di abolizione del Parco Naturale Regionale Montemarcello-Magra-Vara. Erano presenti Legambiente, Italia Nostra, Vas, Comitato Sarzana che Botta, Comitato No Biodigestore Saliceti, Associazione Palmaria. Nel corso della riunione i parlamentari della Lega hanno ribadito quanto già affermato in passato, la contrarietà di questo partito alla proposta di legge in esame, anche nella sua versione di passaggio delle competenze alla Provincia della Spezia. "Gli esponenti della Lega hanno affermato con nettezza che, se perseverasse l’idea di portare al voto in Consiglio Regionale la proposta di legge, i Consiglieri di questo partito voterebbero contro. La senatrice e l’onorevole hanno affermato, trovando condivisione dei presenti, che sia necessaria una riforma del Montemarcello-Magra-Vara per rivederne l’azione sul territorio, la condivisione e partecipazione alle scelte, e di miglioramenti della governance".



A questo proposito le associazioni ambientaliste e i comitati hanno suggerito di prendere in considerazione il documento di Federparchi Liguria, che contiene proposte ben precise proprio in merito ai problemi sollevati: "Proposta accolta dai due esponenti della Lega. Nella riunione sono stati affrontati anche i temi del biodigestore di Saliceti e del Masterplan dell’isola Palmaria. Pucciarelli e Viviani in merito a queste due vicende hanno assicurato alle associazioni e

ai comitati la massima attenzione alle loro posizioni. Si è convenuto di aggiornarci a ulteriori momenti di incontro sulle tematiche sopracitate".