La Lega ha scelto Sarzana per la sua festa estiva

La manifestazione si terrà il 24 e 25 agosto.

Sarzana - Val di Magra - Sarà Sarzana a ospitare la festa estiva della Lega Nord che si terrà nel weekend del 24 e 25 agosto in quello che è diventato il luogo simbolo dell'ascesa della formazione di Matteo Salvini, protagonista anche qui nella prima, storica, vittoria del centrodestra alle amministrative del mese scorso. Le date sono già confermate sul sito del Carroccio e anche se non viene ancora specificato il luogo nel quale si terrà la due giorni verde, è molto probabile che possa essere scelta la location di Marinella.



Anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione non casuale visto che per anni la pineta della frazione del litorale ha ospitato tutti i big del centrosinistra prima con la Festa dell'Unità e poi con quella Democratica. Una “rivendicazione” del passaggio di testimone che potrebbe essere sancita anche dal ritorno a Sarzana, proprio nella due giorni agostana, del leader Salvini come annunciato nella sua visita in piazza Matteotti e poi da Cristina Ponzanelli prima del ballottaggio.