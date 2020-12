La Lega consegna i prodotti di una colletta alimentare alla Caritas di Santa Caterina

Sarzana - Val di Magra - "In questo momento di particolare crisi economica, anche la Lega di Sarzana e la Lega Giovani della Spezia hanno voluto sostenere concretamente la fasce più bisognose dei cittadini sarzanesi organizzando una colletta alimentare di generi di prima necessità". Lo rende noto Silvio Ratti, responsabile della Lega in Val di Magra.



"Il tutto - prosegue Ratti - è stato devoluto alla Caritas parrocchiale di Santa Caterina, che si occuperà di distribuirlo ai cittadini in difficoltà. Si tratta di un gesto di vera solidarietà e ringrazio tutti coloro che hanno investito tempo e disponibilità economiche in questa importante iniziativa di beneficenza a supporto dei nostri cittadini più vulnerabili. Grazie inoltre alla senatrice Stefania Pucciarelli, ai nostri assessori e alle consigliere di Sarzana per la loro sentita partecipazione, a tutti i militanti e sostenitori, per il grande supporto".