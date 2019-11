L'opposizione di centrodestra incontra i cittadini di Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Lega e Alternativa per Vezzano incontreranno i cittadini alle ore 21.00 di venerdì 08 novembre presso il Centro Sociale del capoluogo.

"A poco più di cinque mesi dalle amministrative - dicono Ruggia e Calanchi - l'opposizione ritiene corretto, nei confronti dell'elettorato, riferire circa le attività svolte in questo periodo mettendo in rilievo gli argomenti portati, ad oggi, in discussione in Consiglio Comunale e quelli affrontati in altre riunioni richieste dai cittadini del territorio.

L'opposizione ribadisce che ritiene, tra gli altri, prioritari: la sicurezza del territorio messo sempre a dura prova dalle condizioni atmosferiche mutate, le manutenzioni ordinarie e straordinarie ancora totalmente o parzialmente assenti, lo sviluppo turistico, la valorizzazione del nostro territorio".



"In tutto questo la persona, il nostro concittadino è il primo pensiero ed è proprio da qui che si riparte: è stata persa una battaglia ma non la guerra; l'opposizione ha chiesto più volte di essere coinvolta in ogni iniziativa organizzata o organizzanda perchè solo la collaborazione tra ogni componente del Consiglio Comunale, al di là di ogni colore politico ma solo in favore dei vezzanesi, può aiutare il nostro paese, che da anni fa una gran fatica a essere governato bene.

Lega e Alternativa, rappresentati dai Consiglieri Comunali di riferimento,saranno a disposizione dei cittadini per rispondere alle domande e raccogliere proposte o disservizi che verranno portati in Consiglio Comunale all'attenzione degli uffici competenti. L'incontro di venerdì 8 novembre sarà il primo di una serie che porterà ,Lega e Alternativa, in ogni frazione del Comune di Vezzano Ligure".