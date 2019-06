L'opposizione chiede lumi sul destino della palestra "G. Rossa"

Sarzana - Val di Magra - "Chiediamo chiarimenti all'amministrazione comunale PD sulla situazione della palestra G. Rossa di Romito" - annunciano i consiglieri del gruppo di cdx Rialzati Arcola. Infatti, dopo aver letto il susseguirsi di documenti degli ultimi giorni, (23/05 è stato emesso Avviso relativo ad appalto aggiudicato e in data 28/05 il medesimo appalto è stato revocato con rinuncia irrevocabile della Ditta aggiudicataria) hanno formulato un interpellanza sulla questione.

"Le condizioni della palestra sono ben note - osservano Gatti, Righi, Pavero e Massi - poiché da anni non è fruibile e ad oggi risulta essere in completo stato di abbandono.

In più occasioni, non ultima la campagna elettorale, i cittadini ci hanno manifestato il bisogno di riavere fruibile la struttura in quanto luogo di pratiche sportive, sociali e di aggregazione.

È davvero assurdo che la frazione più popolosa del nostro comune non abbia una palestra... Anzi c'è ed è in uno stato di evidente degrado.

Pertanto - concludono - Interpelliamo l'amministrazione Paganini per sapere

- la situazione dell appalto ad oggi, compresi i motivi della irrevocabile rinuncia a sottoscrivere il contratto da parte dell'aggiudicataria

- le intenzioni e la tempistica in merito alla riapertura della palestra in oggetto".