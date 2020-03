L'opposizione: "Pianazze abbandonate". L'assessore: "Telecamere e più illuminazione"

Sarzana - Val di Magra - “Le Pianazze sono un tasto dolente, una terra di confine abbandonata. I cittadini si lamentano e i loro mugugni restano inascoltati. Qualcuno, esasperato, nemmeno ha più voglia di segnalare quello che non va”. Così ieri sera ad Arcola, in consiglio comunale, la consigliera di opposizione Brunella Righi nel corso della discussione innescata dall'interpellanza da lei presentata insieme alla collega di Cambiamo, Valentina Massi. Un testo, quello delle esponenti del centrodestra, che parte da un fatto puntuale – la permanenza nei parcheggi a servizio delle case popolari dei resti di un furgone bruciato ormai mesi fa – per fare una diagnosi complessiva della zona. “Mancano bidoni per la raccolta differenziata – ha continuato Righi – e l'illuminazione è scarsa o addirittura assente. E parliamo di un'area a volte 'malfrequentata'. I residenti vivono una situazione di disagio e preoccupazione, serve attenzione. Compatibilmente con le risorse dell'ente sarebbe altresì il caso di valutare l'installazione di un impianto di videosorveglianza”.



L'assessore all'ambiente Salvatore Romeo, premesso che “siamo consapevoli dei problemi che ci sono alle Pianazze”, nel suo intervento non è stato tenero con Iren: “Il rogo del furgone – ha osservato l'esponente di Rifondazione - risale agli ultimi mesi del 2019, inammissibile lasciare una situazione del genere così a lungo. Abbiamo fatto presente la nostra insoddisfazione a Iren. In mattinata il gestore ci ha comunicato che interverrà nel corso della settimana”. Romeo ha proseguito spiegando che “la nostra insoddisfazione nei confronti di Iren riguarda anche la raccolta dei rifiuti ingombranti e degli sfalci verdi: spesso i tempi di ritiro sono troppo lunghi e ci sono ritardi. Queste considerazioni troveranno spazio nell'elaborazione del nuovo Piano finanziario relativo a raccolta e smaltimento dei rifiuti. Vogliamo ritiri più ravvicinati e immaginiamo di individuare forme di 'penalità' in caso di inadempienze da parte del gestore. Del resto cittadini pagano per avere un servizio di un certo livello e l'amministrazione ce la sta mettendo tutta per avere un decoro urbano decente”.



L'assessore ha spiegato che il bilancio di previsione contempla per le Pianazze il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di alcune telecamere di sorveglianza. “Valuteremo assieme alla Municipale dove metterle, identificando le zone più delicate - ha concluso Romeo -. Ci siamo anche incontrati con la giunta spezzina, in particolare con l'assessore Medusei, proprio per trattare dei problemi della zona, problemi diciamo di 'convivenza'. Una frazione di confine, con viabilità in comune con Spezia, alla quale, in sede di bilancio di previsione, vogliamo dare delle risposte”.