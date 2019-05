L'onorevole grillino a Vezzano: "Salvini? Al ministero lo vediamo poco"

Roberto Traversi assicura: "Tre quarti dei decreti del governo sono nati su nostra spinta".

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera Roberto Traversi, deputato ligure del Movimento cinque stelle, ha fatto tappa a Sarciara, nel Vezzanese, per dare il suo sostegno al candidato sindaco grillino Tiziano Pucci e per illustrare una sua interrogazione parlamentare a tema biodigestore (vedi QUI). L'occasione è stata propizia anche per fare alcune considerazioni di taglio nazionale. “Il governo è nato come è nato – ha osservato il parlamentare pentastellato -. C'è un contratto, noi non siamo simili alla Lega. Siamo diversi e lo vediamo ogni giorno, anche in questa campagna elettorale, che stiamo conducendo con serietà e parlando delle cose fatte... i tre quarti dei decreti sono nati su nostra spinta. Ora alle Europee la Lega sembra candidare Salvini, Forza Italia Berlusconi. Mettono i loro nomi perché sono di richiamo, e anche questo è un po' un modo per fregare la gente. Salvini in Europa non ci andava prima (il riferimento è a quando era effettivamente eurodeputato, ndr) né ci andrà con queste elezioni... e al Ministero lo vediamo poco”. Parole certo non tenere quelle riservate al vice premier titolare degli Interni.