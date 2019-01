L'ex sindaco Baruzzo: "Lazzoni ha lasciato non per ideologia"

Sarzana - Val di Magra - "La scelta di Paola Lazzoni a me pare la conseguenza dell'uscita dal Pd e non ideologica. Penso che i suoi valori restino come sempre libertà giustizia sociale e liberalismo. L'adesione come indipendente al gruppo e' esso stesso la distinzione da sovranisti populisti razzisti". A scriverlo in una nota è l'ex sindaco socialista di Santo Stefano Magra Sauro Baruzzo che prosegue: "La scelta pone la necessità di pensare alla costruzione di una generazione di nuovi amministratori locali e per uscire dal baratro in cui e' caduta la sinistra mantenendo fermi i principi suddetti. Costruiamo contribuiamo a una generazione di cittadini liberi dalle ideologie sbagliate e a contribuire anche con aggregazioni civiche al loro successo".