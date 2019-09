L'ex assessore: "Iacopi è vittima della Lega. Mi fa sinceramente pena"

Sarzana - Val di Magra - "Ho provato commiserazione e tristezza, ieri sera, al consiglio comunale di Sarzana, dedicato alla discussione sul comportamento del capogruppo della Lega Emilio Iacopi, che in un post sulla sua bacheca di Facebook aveva definito il Presidente della Repubblica Mattarella traditore della patria". Lo scrive su Facebook Nicola Caprioni, assessore alla cultura nella precedente amministrazione e grande animatore di quella associazione culturale Pertini che ieri sera è finita nel mirino della lunga e appassionata 'arringa' del capogruppo leghista Iacopi.



"Quest’omone, grosso e impacciato, che tentava di leggere maldestramente il foglio che gli avevano scritto - continua Caprioni riferito all'esponente del Carroccio -, urlava, rosso d’ira, contro i suoi 'persecutori'. Si sentiva vittima. Arrivava a dichiarare che “se in Italia ci fossero ancora i gulag, mi ci avrebbero chiuso dentro” (Curioso! In Italia non ci sono mai stati i gulag, ma ci sono stati i campi di concentramento fascisti e il Lager della Risiera di S. Sabba, che però Iacopi ignora). Mi faceva sinceramente pena. Sembrava una belva ferita, che ringhia contro un nemico che non trova. E’ riuscito a dire cose incredibili, tra le quali, quella infamante di insultare il presidente Sandro Pertini, perché, come Presidente della Repubblica, aveva partecipato ai funerali di Tito, allora, presidente della Jugoslavia. A quel funerale c’erano tutti i capi di stato mondiali, per l’Italia oltre al presidente Pertini c’era il primo ministro Cossiga, e poi il principe di Galles, il vice-presidente americano Mondale, il re di Svezia Carlo XVI, il primo ministro francese Barre e tanti altri, presidenti, re, principi e ministri. Una vera bufala leghista".



"La minoranza - ha proseguito Castagna - si è presentata compatta e unita. Ho ascoltato interventi onesti e ragionevoli da Castagna, Casini, Mione, Giorgi e altri. La loro caratteristica è stata la difesa dell’onore delle istituzioni. Le repliche della maggioranza erano evidentemente imbarazzate. Costretti ad 'arrampicarsi sugli specchi' e a dirottare il dibattito sul personale nel disperato tentativo di far passare Iacopi come vittima. In realtà il povero Iacopi è veramente una vittima. Vittima della Lega, del clima di odio, della macchina di insulti e aggressività che Salvini e i suoi hanno montato e nella quale una persona dalle idee un po’ confuse, può facilmente rimanere impigliato. Più volte, Iacopi nel suo intervento ha urlato 'Me ne frego!', un brivido mi ha percorso la schiena, ripensando a quanto male ha fatto, nella storia, quel motto".