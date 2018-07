L'artista: "Noi distanti da destra. E la fattura...". Italiani: "Basta lassismo"

L'affondo del blues man Andrea 'Harpo' Giannoni, che si tira fuori dalla Notte bianca. Allibito l'assessore: "La legge parla chiaro".

Sarzana - Val di Magra - Scontro social a distanza dalle tinte a tratti surreali quello tra il musicista sarzanese Andrea Giannoni e l'assessore a Commercio e Turismo del Comune di Sarzana, Roberto Italiani. "Io e Gas (il musicista Enrico Gastardelli, ndr) – ha scritto sul suo profilo Facebook il noto bluesman - dovevamo suonare per la Notte bianca sarzanese (in programma il 21 luglio, ndr), che credevamo organizzata dai soli commercianti senza nessun apporto di questa nuova amministrazione comunale che naturalmente non riconosciamo in quanto formata da una coalizione di destra e leghista. Ci scusiamo con quanti avrebbero voluto ascoltarci. Abbiamo sempre sostenuto una linea politica orgogliosamente fondata su altri ideali. Anche il discorso della richiesta di una fattura per farci pagare ci ha lasciato un po' perplessi. L'unica cosa che possiamo dire è che questa città legata ad alti ideali andrebbe supportata in maniera differente da chi fa arte. Grazie e ancora scusateci. Harpo (cioè Giannoni, ndr) e Gas”. Insomma, niente musica perché anche Palazzo civico, di fresco preso dal centrodestra, contribuisce all'organizzazione della Notte bianca. Il tutto condito da una considerazione sulla necessità di produrre una fattura.



“Cosa dire – ha risposto Italiani -? Che il lassismo, la mancanza di regole, la confusione totale ha sempre regnato in questa città. Da oggi non sarà più cosi. Il Comune paga le spese e deve rendicontarle. È legge ed è molto normale chiedere a chi vuole essere pagato un documento, ricevuta o fattura che sia. Non riconosce questa amministrazione votata dai cittadini? Viva l'attitudine democratica di questo signore!”.