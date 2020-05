L'accusa della destra: "Sisti vende una solidità inesistente"

Sarzana - Val di Magra - "In particolare, secondo il commissario del Pd di Santo Stefano (QUI l'intervento a cui si fa riferimento) in maggioranza va tutto bene’ la tenuta dell’amministrazione fino alla fine del mandato non sarebbe a rischio, l’operato del sindaco Sisti sarebbe stato coerente con gli impegni elettorali ed orientato verso lo sviluppo della comunità santostefanese. Insomma, il Pd è pronto a rimettere in campo un altro mandato Sisti e chiama a raccolta quanti ne condividano obiettivi e progetti. Peccato che in quattro anni, il sindaco Sisti abbia perso: un consigliere comunale, un capogruppo dimissionario, un assessore vicesindaco dimissionario, ed oggi (in continuità rispetto ai precedenti anni) un altro consigliere ha espresso fortemente il proprio dissenso rispetto alle politiche finanziarie di questa amministrazione ed, a quanto pare, si accingerebbe ad uscire dalla maggioranza, salvo confronti loro interni. Nel frattempo, abbiamo assistito a molteplici strappi, l’ultimo dei quali ha provocato il ritiro di due pratiche importanti per il sindaco". Così in un intervento via social il gruppo consiliare della destra santostefanese 'Insieme per voltare pagina', rappresentato in consiglio dalla capogruppo Paola Lazzoni e dal consigliere Silvio Ratti.



"A questo punto - si legge ancora -, delle due l’una: o dobbiamo prendere atto di un rinnovato compattarsi della maggioranza (sia pur risicata) sino a pochi mesi fa in dissidio, oppure l’appoggio interno fornito alla sindaca è motivato solo da obiettivi comuni come il contrasto al biodigestore prima ed il ‘senso di responsabilità’ oggi, visto il periodo storico difficile per tutti; in tal caso, il Pd si approfitta della disponibilità e la sindaca se ne prende gioco, per vendere all’esterno una solidità inesistente. In entrambe le ipotesi, ci teniamo a precisare che, anche in occasione dell’ultimo consiglio comunale, la nostra opposizione rispetto alle linee guida di questa amministrazione si è fatta sentire e non ha approvato alcunché di un bilancio poco attento ai bisogni della comunità e visionario".