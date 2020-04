L'account di Iacopi non si trova più. E arrivano nuove richieste di dimissioni

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale Andrea Fantini (Italia in Comune), all'opposizione a Luni, si unisce alla schiera di chi pensa che l'ormai ex capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Sarzana, Emilio Iacopi, debba lasciare il parlamentino sarzanese. “In un rigurgito di dignità il consigliere, prenda atto di essere inadeguato e si dimetta dal consiglio comunale sarzanese, oltre che da capogruppo del suo partito, perché sono i cittadini e la città le vittime dei suoi comportamenti, prima ancora della forza politica che rappresenta”, scrive Fantini, che ha illustrato la sua posizione in consiglio comunale, rammaricandosi di una mancata presa di posizione da parte della maggioranza, anche alla luce della recente sottoscrizione, da parte dell'assessore Manuguerra, di un appello politico (QUI) per le dimissioni di Iacopi. “L'assessore non essendo consigliere non può ribadire l'appello in consiglio, ma mi sarei aspettato una risposta all'appello da parte della maggioranza che sostiene la giunta di cui Manuguerra fa parte”, ha detto in consiglio Fantini. “Ignoro le ragioni per cui le altre forze politiche presenti in consiglio non si siano espresse ufficialmente in merito, in special modo quelle che fanno dei valori costituzionali e della Resistenza le proprie linee guida, ma ne prendo atto”, ha rincarato a margine della seduta l'esponente della sinistra, vicinissimo al consigliere regionale Battistini, il quale con Iacopi ha energicamente polemizzato. Intanto su Facebook l'account dell'esponente leghista non si trova più, probabilmente disattivato dal proprietario. Se ne rintraccia solo uno più vecchio e meno utilizzato.