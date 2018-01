L'UNC stoppa Forza Nuova: "Quella sul velox non è una vostra vittoria"

Sarzana - Val di Magra - "Leggiamo di una presunta vittoria politica di Forza Nuova nella vicenda dell'autovelox di Ameglia. Purtroppo tale presunta vittoria, fa parte della propaganda politica tipica di quelle parti, e che oltre che essere tardiva è ancora tutta da verificare". I forzanovisti mettono il cappello politico alla polemica sul velox si Ameglia, la sezione spezzina dell'Unione nazionale dei consumatori (UNC) glielo toglie.

Nella corsa ad accaparrarsi meriti, ecco il succo della precisazione. "Sono settimane che si sa di questa iniziativa del Comune di Ameglia, consistente nel chiedere alla provincia che è l'ente (ancora per poco, passerà ad Anas) concessionario, di innalzare il limite di velocità, che pare vada in vigore dal mese di febbraio. Come Unione nazionale dei consumatori ce ne siamo ben guardati dal arrogarci diritti su azioni che ci hanno visto coinvolti, ma abbiamo lavorato senza propagandare i nostri successi, a cominciare dalla pressione insieme ad alcuni professionisti esperti in materia, nei confronti del tribunale per mantenere il contributo unificato unico per ciascun ricorso comulativ o(fatto salvo per il valore della causa superiore ai 1100 euro)".

Ce n'è per tutti ad ogni buon conto. "Vogliamo anche stigmatizzare il comportamento del sindaco De Ranieri al quale abbiamo chiesto un incontro in cui avremmo fatto una proposta che se accettata avrebbe sollevato i cittadini da un peso insostenibile. L'amministrazione da una figura pessima, il tribunale da centinaia di ricorsi, il sindaco non ci ha nemmeno risposto, e questo da l'idea della inidoneità a ricoprire quella carica".