L'Asl5 al Pd: "Dh oncologico, lavori in spazi adiacenti al reparto"

Sarzana - Val di Magra - "In merito al comunicato stampa inviato in data odierna dai consiglieri regionali del Pd, Raffella Paita e Juri Michelucci, circa il Day Hospital oncologico dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, la direzione strategica aziendale di Asl5 precisa quanto segue.

Gli ambulatori del Dh Oncologico sono situati al quarto piano dell’ospedale San Bartolomeo; nel 2016, sono stati effettuati lavori di riqualificazione ed ampliamento del Day Hospital Oncologico in spazi adiacenti al servizio, come correttamente illustrato dall’Assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, nella risposta all’interrogazione presentata nello stesso anno dal Partito democratico.

La direzione strategica di Asl5 ribadisce inoltre quanto affermato dal direttore generale, Andrea Conti, nel corso della Commissione Sanità tenutasi lunedì 22 gennaio: ovvero, che per il Dh Oncologico dell’Ospedale San Bartolomeo, i lavori effettuati al primo piano nei locali adiacenti al reparto di geriatria non sono mai stati autorizzati con atto formale da parte del precedente direttore generale pro tempore, ma esclusivamente con una nota del direttore medico di presidio al responsabile dell’Ufficio tecnico, datata maggio 2016".



Asl5