Italiani a Cavarra: "Basta promesse sulla sicurezza, ci vogliono cambiamenti radicali"

Sarzana - Val di Magra - Sarzana Popolare contro le “percezioni “del sindaco. Il coordinatore di Sarzana Popolare Roberto Italiani manda un monito a Cavarra, a seguito "delle sue infelici esternazioni, sulla “percezione sbagliata “che avrebbero i suoi concittadini riguardo al problema sicurezza. Abbiamo continue testimonianze e segnalazioni di cittadini preoccupati da un'escalation di atti criminosi, che vanno dalle aggressioni, al furto con scasso in abitazioni private, furto all'interno delle auto, danneggiamento, atti vandalici, furto ai danni di esercizi commerciali, furto di biciclette e addirittura vestiti, per non parlare dello spaccio di droga, che viene perpetrato in maniera sistematica e continua, rendendo alcune zone della città off limits nelle ore serali".



"Solo il nostro sindaco - aggiunge Italiani - non percepisce tutto questo lui che già nel 2013 riteneva opportuno inserire nel suo programma un pacchetto sicurezza, salvo poi disattendere le speranze dei suoi elettori e della cittadinanza tutta. Se i numeri non rilevano un aumento significativo della criminalità é perché i reati non vengono colpiti i colpevoli non vengono arrestati, oltre a non esservi prevenzione non vi è nemmeno repressione. Inoltre il degrado presente in alcune zone della città spaventa anche quando non si verificano episodi criminosi espliciti, ma è chiaro alla cittadinanza che alcune aree non sono frequentabili in maniera tranquilla nemmeno in pieno giorno, evidentemente solo il sindaco non percepisce questo disagio profondo. Sarzana Popolare dice basta alle promesse mai mantenute, ad un immobilismo dell'amministrazione che in questi anni si è resa complice, giustificando e permettendo, il dilagare di atti criminosi, ad una amministrazione che solo alla vigilia delle elezioni fa proclami e promette ciò che aveva promesso già cinque anni fa. Sarzana si deve evolvere, effettuare cambiamenti radicali, andando alla ricerca continua di mezzi e metodi di lavoro che diano risposte reali per una città più sicura e a misura di famiglia".