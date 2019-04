Italiani: "Compiti Giannecchini strettamente legati a sua attività commerciale, non farà marketing"

Sarzana - Val di Magra - A ormai una settimana dall'attacco all'amministrazione comunale, sferrato da parte dell'opposizione, sull'ingaggio dell'esperto di turismo Gianluca Giannecchini, ecco che arriva la replica dell'assessore in materia, Roberto Italiani, che in una nota dichiara: “La selezione di Gianluca Giannecchini è avvenuta a seguito di un regolare e trasparente bando pubblico. I compiti che saranno affidati a Giannecchini sono strettamente legati all'attività commerciale dello stesso presso tre fiere legate al turismo durante l'anno e per l'organizzazione e il coordinamento dell'accoglienza dei croceristi in città. Il lavoro di Giannecchini sarà quello di affiancarmi ma non riguarda la promozione della città e il marketing territoriale di cui il sindaco Cristina Ponzanelli si è riservata le deleghe e a cui sta lavorando”.