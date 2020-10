Italia viva Val di Magra chiede le dimissioni di Eretta e auspica provvedimenti

Sarzana - Val di Magra - "Italia Viva Val di Magra condanna il post di Costantino Eretta apparso sui social giovedì 29.

Come uomo, come dottore, come personaggio politico e amministratore, rendere pubblica l’immagine di una persona con una malattia grave in cura presso il suo reparto, vantandosi delle proprie prestazioni, è un atto di una gravità morale, professionale e politica non accettabile.

Eretta rappresenta la parte politica che dovrebbe davvero lavorare all’eccellenza in sanità, questi atti ci aiutano a capire quali sono i loro modelli e i valori di riferimento.

Chiediamo le dimissioni di Eretta e tanto più che non sia nominato assessore nel comune della Spezia, auspichiamo una presa di distanza dai suoi colleghi e compagni di partito e un provvedimento da parte della direzione sanitaria".



I coordinatori Val di Magra di Italia Viva

Nicla Messora

Giovanni Destri

Il consigliere comunale Umberto Raschi