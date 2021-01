Italia Viva Sarzana: "Servizi sociali restino alla Casa della salute"

Sarzana - Val di Magra - "La scelta di spostare i servizi sociali negli spazi del Tribunale è profondamente sbagliata. E lo diciamo convinti che non sia solo una questione di spazi". Così in una nota gli esponenti di Italia Viva Sarzana Giovanni Destri e Walter Gozzani, che proseguono: "Il progetto originario della Casa della salute, così come fu pensato dall'allora direttrice Bertone, prevedeva proprio la condivisione di quegli spazi in un'ottica di integrazione socio-sanitaria, ovvero di una filosofia di servizi al cittadino comprensiva di diverse specialità e, come tale, maggiormente efficace ed efficiente grazie alla condivisione di relazioni, prassi e prese in carico. Leggiamo che l'assessore come sempre riduce tutto ad una mera questione di costi, d'altronde è il suo compito, risparmiera' sicuramente qualche migliaio di euro ma si accollera' i costi di tutte le utenze che alla casa della salute non aveva. Ci chiediamo inoltre se Sindaco e assessore ai servizi sociali hanno cercato di arrivare ad un accordo con Asl su un affitto più accessibile? Il problema delle difficoltà di accesso poteva essere affrontato anche con una minore spesa. Quel che è certo è che una nuova frammentazione di servizi riporta la lancetta indietro di molti anni e non è "funzionale alle esigenze del territorio” quindi auspichiamo in un ripensamento dell'Amministrazione".