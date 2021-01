Italia Viva Sarzana: "Giorno della memoria simbolo della nostra identità"

Sarzana - Val di Magra - “Il 27 Gennaio è una data di grande valore storico: il Giorno della Memoria celebra il momento in cui con l’apertura dei cancelli di Auschwitz si pose fine all’epoca più buia del continente europeo". Così in una nota Italia Viva Sarzana, che prosegue: "Oggi commemoriamo le vittime dell’Olocausto ma questo giorno sia sempre memoria del passato e monito per il futuro. È bello ricordare come l’Italia fu il primo Paese ad istituire ufficialmente questa celebrazione anticipando di anni la risoluzione ONU che la introdusse definitivamente. A dimostrazione della sensibilità del nostro Paese e anche della nostra piccola comunità che annovera tra le sue vie anche una dedicata appunto a questa importante data”.