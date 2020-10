Italia Viva Sarzana: "Estendere apertura Ztl dalle 18 alle 24"

Sarzana - Val di Magra - "L’ultimo DPCM ha disposto la chiusura al pubblico delle attività di bar e ristorazione, ma lascia aperta la possibilità di garantire il servizio di asporto e domicilio fino alle ore 24. C’è bisogno di un segnale nei confronti di questa categoria di operatori economici che, dopo i tanti sacrifici fatti nei mesi scorsi, oggi rischia sempre di più di perdere pezzi". Così in una nota Italia Viva Sarzana, che prosegue: "Chiediamo pertanto che la ZTL, al momento aperta nella fascia oraria dalle 19 alle 22, venga estesa dalle 18 alle 24. Siamo da sempre contrari all’apertura del centro storico ad un traffico indiscriminato ma in questo periodo di emergenza riteniamo possa essere utile per favorire questo tipo di commercio quantomeno fino alla fine della validità dell’ultimo decreto (il 24 novembre) salvo proroghe. Cogliamo l’occasione per sottolineare ancora la necessità di interventi VERI da parte dell’amministrazione a favore di tutte le categorie economiche, visto la recente misure della riduzione della parte variabile TARI del 25% previsto per legge come intervento minimo, è stata giudicata insufficiente da tutte le rappresentanze di categoria".