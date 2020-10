Italia Viva Sarzana: "Amministrazione usi i 'Nonni vigili' per monitorare situazione trasporti"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Italia Viva Sarzana e pubblichiamo: "Di fronte al ritorno inarrestabile e preoccupante della pandemia una delle criticità maggiori dove occorre rapidamente intervenire e possibilmente mettere in atto azioni preventive è quella del trasporto pubblico. Il governo prevede già un uso limitato al 80% ed oggi apprendiamo che con provvedimento regionale in Liguria si porterà la capienza massima al 60%. Noi di I.V. però vogliamo evidenziare che una particolare attenzione va data al trasporto scolastico dove per competenza comunale l'amministrazione stessa potrebbe addirittura abbassare detto limite se necessario e potenziare il servizio con altri mezzi. Cosa sta facendo l'amministrazione comunale sarzanese in merito? C'e un controllo quotidiano con addetti che sono in grado di monitorare e laddove possibile accompagnare ad esempio per scuole primarie e medie gli alunni. Occorre tranquillizzare molte famiglie, dare relative informazioni e assicurarle sul quotidiano controllo. Per tale controllo per esempio perché non utilizzare i nonni vigili giustamente formati da questa amministrazione e che vediamo spesso tutte le mattine in contemporanea con un vigile davanti alle scuole? Ci sono dei settori e momenti di vita quotidiana che anche in questa pandemia costituiscono per ognuno di noi punti fondamentali e in cui si misura l'attenzione, l'operatività concreta e la responsabilità di una amministrazione pubblica e quella sarzanese al di là delle chiacchiere ora lo dimostri".