Italia Viva: "Novemila euro per il sito turistico ma si poteva valorizzare il lavoro degli studenti"

Sarzana - Val di Magra - "Prendiamo atto dalla stampa che e’ stato presentato il nuovo sito di promozione della città “I Love sarzana”, un servizio che può essere utile, considerato l’importanza della promozione turistica per lo sviluppo del territorio". Inizia così l'intervento dei consiglieri di Italia Viva Sarzana Beatrice Casini e Umberto Raschi, che aggiungono: "Un incarico affidato ad una ditta esterna, costato oltre 9000 euro, che si vanno ad aggiungere ai 12000 già utilizzati a luglio, e diretti sempre alla medesima realtà, per la gestione dei social network della città. Il punto questa volta non riguarda il merito della spesa, seppur non passi certo inosservata, il punto riguarda il metodo, la modalità con cui questa decisione e’ stata intrapresa".



"Il giorno precedente l’inizio del Festival della Mente - aggiungono - era stato presentato in sala consiglio un bellissimo progetto realizzato dagli studenti dell’istituto comprensivo di sarzana ISA 13, i quali avevano lavorato per la costituzione di POLISARZANA, un app di promozione turistica della nostra città, molto dettagliata, che ha ricevuto anche tanti complimenti ed il plauso dell’amministrazione comunale. Oggi invece dispiace scoprire che quel progetto sia completamente naufragato e che si sia preferito procedere all’affidamento dell’ennesimo incarico esterno, quando invece vi era la possibilità di valorizzare l’app degli studenti".



"Riteniamo che l’amministrazione comunale potesse utilizzare queste risorse per sviluppare maggiormente il progetto dei ragazzi, magari anche individuando un supporto esterno, ma comunque continuando a stimolare e coinvolgere gli studenti che insieme ai loro professori hanno dedicato per mesi, tempo e attenzione a questa attività. Insomma, questa amministrazione ha una grande difficoltà nel riconoscere nei fatti il lavoro e l’impegno altrui. Ancora una volta abbiamo assistito a tante belle parole e foto di rito, ma poi nel concreto, oggi, all’ennesima promessa non mantenuta.

La nostra proposta e’ quella di rivedere la decisione, comprendendo l’errore e chiedendo ugualmente una compartecipazione dei ragazzi. In questo modo loro potranno da un lato dare un seguito ed una continuità al grande lavoro finora svolto, ma dall’altro anche apprendere e scoprire ancora le bellezze della città in cui viviamo".