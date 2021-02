Italia Viva: "Non solo l'area verde, a Sarzanello restano altre criticità"

Sarzana - Val di Magra - "Davanti agli occhi di molti cittadini sarzanesi che vivono o frequentano per motivi diversi le periferie della città appare uno stato veramente di grande degrado delle stesse zone". Così Giovanni Destri del coordinamento cittadino di Italia Viva, che aggiunge: "

"Oggi poniamo lo sguardo su una di queste zone: il quartiere di Sarzanello più volte in questi ultimi tempi oggetto da parte del nostro consigliere Raschi di interrogazioni che non hanno avuto soddisfacenti risposte e alle quali non ha fatto seguito alcun intervento pratico. Oggi leggiamo molto dello stato di abbondano dell'area verde, anni fa punto davvero di riferimento per molti abitanti e non solo di quel quartiere. Situazione davvero critica e triste ma che non è il solo punto negativo. Per molti anni l'area, e fino a circa 5 anni fa, era gestita in maniera non spettacolare ma almeno decente e con molta fatica e sacrificio con le poche risorse a disposizione, dal locale circolo Arci che riusciva anche ad organizzare le uniche manifestazioni estive davvero attrattive per Sarzanello (falò, sagre, teatro). Poi per qualche anno la fruizione continuò con sempre più affanno anche sotto la gestione di un privato tramite convenzione con l'amministrazione comunale dopo bando pubblico. Da quando pero' da circa un anno è tornata, prima della scadenza convezione con il ritiro del privato, alla gestione comunale è iniziato un lento peggioramento che ha portato allo stato attuale, quasi di abbandono. Ad onore del vero l'amministrazione. ha provveduto all'intervento sui giochi sostituendo i vecchi e pericolosi con dei nuovi che fanno ancora la gioia di bambini nelle giornate soleggiate quando possibile purtroppo poco, anche per la pandemia in corso".

"Ciò però non può essere sufficiente, occorre al più presto un massiccio intervento pubblico o privato che sia, sulla intera area. L'opera per ora insostituibile di pochi volontari ai quali va tutto il nostro ringraziamento, che attenzionano almeno il campetto da gioco intitolato ad un grande uomo, non può continuare all'infinito. Allora chiediamo all'amministrato di attivarsi in ogni modo perché qualcuno al più presto si faccia carico di questa situazione e si adoperi per far tornare a splendere questo polmone verde in un quartiere sempre più urbanizzato. Ma quello dell'area Baruzzo Esperio non è il solo punto critico del quartiere. Guardate la gruviera del manto stradale di Via Sarzanello, oppure i rallentatori divelti tre anni fa e mai più ripristinati. O quelli che erano stati promessi ma mai visti, in quell'unica assemblea pubblica fino ad ora svolta più di un anno fa (QUI) Guardate il ponticello sul Gonfiatelli (via Castellana) che ad oggi sono ben 485 giorni che è stato messo in sicurezza on un intervento provvisorio che ogni giorno lo rende sempre più pericoloso. Per non parlare della scarsa illuminazione e della poca attenzione alla pulizia, criticità che cmque sono comuni a tutti i quartieri periferici. Italia Viva si rivolge a voi Amministratori Sindaco ed Assessori - sappiamo che siete restii a convocare assemblee, comprendiamo nello stesso tempo lo stato davvero triste e complesso dato dalla crisi pandemica, ma avete tutti possibilità pressoché quotidiane di percorrere le strade periferiche e di vedere con i vostri occhi, e per questo auspichiamo che ci sia molta più attenzione di quella data fino ad ora. Non solo risposte evasive come quelle date al consigliere Raschi che vi rendono pochi credibili".